Lord Mandelson Emekli Olacağını Açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, şeffaflık yasası çerçevesinde, cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölen Jeffrey Epstein’a dair 30 Ocak’ta yeni belgeler yayınladı. Bu belgelerin yankıları sürerken, İngiliz siyasetinin önemli isimlerinden Lord Peter Mandelson, son belgelerde devlet bilgilerini sızdırdığı iddialarının ardından emekliye ayrılacağını açıkladı. Lordlar Kamarası Başkanı Lord Michael Forsyth, mecliste yaptığı açıklamada, “Lordlarım, kamu yararına olacağını ve meclisin işleyişine hizmet edeceğini düşündüğüm için, Parlamentolar Sekreterinin bugün Lord Mandelson’dan 4 Şubat itibarıyla meclisten emekliye ayrılma arzusuna ilişkin bir bildirim aldığını meclise bildirme kararı aldım” dedi.

DEVLET BİLGİLERİNİ SIZDIRMA İDDİASI

İngiltere Başbakanı Starmer, kabine oturumunda Mandelson’ın Epstein’a hassas bilgileri göndermesini “utanç verici” olarak nitelendirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Starmer, Lordlar Kamarası Üyesi Mandelson’ın “Lordluk” unvanının iptali için yasal hazırlıklara yönelik talimat verdi. Starmer, dün yaptığı açıklamada da, Mandelson’ın artık Lordlar Kamarası’nda yer almaması gerektiğini belirtti. Starmer, Mandelson’ın ülkesine ihanet ettiğini vurguladı. Mandelson emekliye ayrılması ile birlikte İngiliz Parlamentosu’nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’ndaki oturumlara katılma hakkını kaybedecek. Lordluk unvanının iptali, ancak parlamento kararıyla gerçekleştirilebiliyor.

POLİS SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İngiliz polisi, Lord Mandelson’ın finansal açıdan hassas bilgileri Epstein’e aktardığına dair suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Reform UK partilerinin Mandelson’u polise ihbar etmelerinin ardından başladı. Bazı siyasetçilerin ise polisi göreve davet etmesi üzerine harekete geçildi.

İŞÇİ PARTİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA

Lord Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmalar, Mandelson’ın 2009’da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olduğu dönemde gerçekleşti. Mandelson, 2024’te İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile olan yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından kısa süre içinde görevden alınmıştı. İşçi Partisi’nin 1997, 2001 ve 2005 yıllarındaki seçim başarılarının mimarlarından kabul edilen Mandelson, Pazar günü Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etti.

PARA TRANSFERLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mandelson’ın Epstein ile olan yazışmalarında birçok bilgi sızdırdığı belirlendi. 2009’da Epstein’e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı’nı “hafifçe tehdit etmesi” gerektiğini ilettiği, AB’deki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk kurtarma paketini Epstein’e önceden anlattığı belirlendi. Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Mandelson’ın partneri Reinaldo Avila da Silva’ya 10 bin sterlin transfer ettiği anlaşıldı. Mandelson, bu para transferlerini hatırlamadığını belirtmişti. Yazışmaların ardından Mandelson hakkında, reşit olmayan kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğraflar yayımlandığı bilgisi de geçti.

