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Dünya

Los Angeles İtfaiye Şefine Görevden Alma

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GÖREVDEN ALMA VE YENİ ATAMA

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, Palisades ve Eaton yangınlarından sonra Belediye Başkanı Karen Bass tarafından görevden alındı. Bass, Crowley’i yangın ortaya çıktığında itfaiyecileri çağırmak yerine evlerine göndermesi nedeniyle görevden aldığını belirtiyor. Geçici şef olarak, emekli Los Angeles İtfaiye Acil Durum Operasyonları Şef Yardımcısı Ronnie Villanueva atandı. Los Angeles Belediye Başkanlığı ofisinin açıklamasına göre, görevinden alınan Crowley departmanda kalmaya devam edecek. Açıklamada, yeni şefin belirlediği görev sonrasında Crowley’nin düşük rütbede çalışmaya devam edeceği aktarılıyor.

LOS ANGELES YANGINLARI

Ocak ayında Güney Kaliforniya’da kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle meydana gelen orman yangınlarında en az 29 kişi hayatını kaybetti. Los Angeles County’deki en büyük yangın olan Palisades yangını, 7 Ocak’ta başladı ve 23 bin 707 dönüm alanı etkiledi. Yangınların en büyüğü olan Eaton yangını da aynı tarihte başlayarak 14 bin 21 dönüm alanı kapladı.

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