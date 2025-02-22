Los Angeles İtfaiye Şefine Görevden Alma Kararı

LOS ANGELES İTFAİYE ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, Palisades ve Eaton yangınlarının arkasından Belediye Başkanı Karen Bass tarafından görevden alındı. Belediye Başkanı Bass, Crowley’i yangınlar sırasında itfaiyecileri çağırmak yerine evlerine göndermesi nedeniyle görevden aldığını belirtti. Emekli Los Angeles İtfaiye Acil Durum Operasyonları Şef Yardımcısı Ronnie Villanueva, Crowley’nin yerine geçici şef olarak atandı. Los Angeles Belediye Başkanlığı ofisinden gelen bilgilere göre görevinden alınan Crowley, departmanda kalmaya devam edecek. Belediye başkanının ofisinden yapılan açıklamada, Crowley’nin yeni şef tarafından görevi belirlendikten sonra düşük rütbede çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

YANGINLARIN ETKİLERİ

Ocak ayında Güney Kaliforniya’da kuraklık ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle çıkan orman yangınlarında en az 29 kişi yaşamını yitirdi. Los Angeles County’deki en büyük yangın olan Palisades yangını, 7 Ocak’ta başladı ve 23 bin 707 dönüme yayıldı. Yangınların en büyüğü olan Eaton yangını da 7 Ocak’ta başladı ve 14 bin 21 dönüme yayıldı.