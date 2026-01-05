Louvre Müzesi Çalışanları Yeniden Grev Kararı Aldı

Paris’te LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU ETKİSİ

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, yaşanan soygunun ardından süren etkileriyle dikkat çekiyor. Ülkede birçok gazete, Genel Emek Sendikası, Fransız Demokratik Emek Federasyonu ve SUD Sendikası’nın hükümetin müze yönetimi ile ilgili açıklamalarını yeterli bulmayarak çalışanlarına yeniden grev çağrısında bulunduğunu bildiriyor.

350 ÇALIŞAN YENİDEN GREVE GİTTİ

Sendikaların yaptığı çağrı sonucunda, müzenin çeşitli birimlerinde görev yapan yaklaşık 350 çalışanın grev kararının, müze hizmetleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığı belirtiliyor.

8 ARALIK’TA GREVE GİDİLMİŞTİ

Genel Emek Federasyonu, Fransız Demokratik Emek Federasyonu ve SUD sendikaları, 8 Aralık’ta düzenledikleri ortak basın toplantısında greve çıkacaklarını duyurmuştu. Sendikalar, Kültür Bakanı’na yazdıkları mektupta, teknik sorunlar, yetersiz personel bulunması ve bakım eksiklikleri nedeniyle müzenin ziyaretçiler için “bir çileye dönüştüğünü” aktarmıştı.

SOYGUNLARLA ANILIYOR

Sendikalar, mücevher soygununun, uzun yıllardır süregelen personel eksiklikleri, güvenlik zaafiyetleri ve kamu yatırımlarındaki yetersizlikleri gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Louvre Müzesi, geçtiğimiz yıl toplamda 8,7 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı. Ayrıca, Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarının yüzde 45 oranında artırılması da sendikaların tepkisini toplamış durumda.

