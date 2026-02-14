Louvre Müzesi’nde Su Sızıntısı Eserleri Tehdit Ediyor

DÜNYA ÇAPINDA SKANDALLARLA GÜNDEMDE

Fransa’da bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Louvre Müzesi, yaşanan skandallarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen 4 dakikalık tarihi soygunun ardından, önceki gün de ziyaretçileri dolandıran “bilet çetesi” ile ilgili gündeme gelen müzenin bazı bölümleri su sızıntısı nedeniyle kapatıldı. Olayla ilgili haber, yerel basında geniş yer buldu.

SU SIZINTISI VE KAPATILAN BÖLÜMLER

Louvre Müzesi’nin 707 numaralı bölümünde gece saatlerinde su sızıntısı yaşandığı bildirildi. Müzenin teknik ekibi, acil durum koduyla harekete geçerek 706, 707 ve 708 numaralı bölümleri ziyaretçilere kapattı. Su sızıntısının bulunduğu alan, 15 ve 16’ncı yüzyıla ait çok sayıda eseri barındırıyor; bazı eserlerin hasar gördüğü ifade ediliyor. Sızıntının nedeninin kanalizasyon sorunu olduğu tahmin ediliyor. Antik Mısır dönemine ait eserlerin yer aldığı kütüphanede de, 26 Kasım 2025’te yaşanan bir su sızıntısı sonucu farklı kitap ve belgeler zarar görmüştü.

SOYGU HAKKINDA DETAYLAR

19 Ekim tarihinde Louvre’daki Galerie d’Apollon bölümü soyulmuştu. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin, Seine Nehri yakınındaki bir balkondan, çalıntı bir aracın üzerine monte edilmiş mekanik platformla müzeye ulaştığı bildirildi. İki soyguncunun, elektrikli aletlerle pencereyi keserek içeri girdiği ve güvenlik görevlilerini tehdit ettikten sonra alanı boşalttıkları kaydediliyor. Şüphelilerin, iki vitrini kırarak mücevherleri aldığı belirtiliyor. Savcılara göre, soyguncular müze içinde dört dakikadan az kalarak, dışarıda bekleyen iki scooter ile kaçtılar.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA, MÜCEVHERLER HÂLÂ KAYIP

Polis, soygunu gerçekleştirmiş olabileceği düşünülen dört şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, operasyondan sorumlu asıl planlayıcının hala tespit edilemediği bildirildi. Çalınan mücevherlerden ve tacın yanı sıra yedi parçanın hala bulunamadığı öğrenildi.