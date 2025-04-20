Lübnan’da Askeri Araçta Patlama Oldu

LÜBNAN’DA ASKERİ ARAÇTA PATLAMA

Lübnan’ın güneyindeki Breyka beldesinde askeri bir araçta patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu ciddi bir olay meydana geldi. Bu patlama, çevredeki halk arasında büyük bir paniğe neden oldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlayan mühimmatlar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay anında, patlamanın etkisiyle bölgedeki bir sivil aracın da alev aldığı bilgisi alındı. Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek adına bölgede güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurdu.