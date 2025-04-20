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Lübnan’da Askeri Araçta Patlama Oldu

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LÜBNAN’DA ASKERİ ARAÇTA PATLAMA

Lübnan’ın güneyindeki Breyka beldesinde askeri bir araçta patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu ciddi bir olay meydana geldi. Bu patlama, çevredeki halk arasında büyük bir paniğe neden oldu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlayan mühimmatlar sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay anında, patlamanın etkisiyle bölgedeki bir sivil aracın da alev aldığı bilgisi alındı. Yetkililer, bu tür kazaların önüne geçmek adına bölgede güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurdu.

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