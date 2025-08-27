Lübnan’da Barrack’ın Açıklamalarına Tepki Geldi!

LÜBNANLI GAZETECİLER SENDIKASINDAN TEPKİ

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik söylemlerine bir tepki geliştirdi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin soru sorduğu esnada duyulan yüksek ses üzerine Barrack’ın, “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” sözlerine karşı çıkıldı. Açıklamada, Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiği ve bu sözlerin kınandığı kaydedildi. Kendisiyle ilgili açık bir özür dilemesi istenirken, aksi durumda “boykot edileceği” bildirildi.

BASIN MUAMELESİNE DİKKAT

Açıklamada, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır.” denildi. Barrack’ın basın mensuplarına yönelik “hayvani” ifadesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı belirtilirken, bu sözlerin “kabul edilemez” olduğu ifade edildi. Gazeteciler Sendikası, Barrack’tan kamuya açık bir özür talep etti.

NNA, konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden gelen yazılı açıklamaya da yer verdi. Bakan Markus’un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği belirtilirken, Barrack’ın basın mensuplarına yönelik ifadelerini üzüntüyle karşıladığı vurgulandı. Açıklamada, Bakanlığın her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne büyük bir önem verdiği kaydedildi. Ayrıca, Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari, ABD merkezli X platformunda konuya ilişkin bir yorum yaptığı ve Barrack’ın sözlerini kınadığına dikkat çekti. Makari, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir.” ifadelerini kullandı.

BARRACK’IN AÇIKLAMALARI

Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz.” açıklamasında bulunmuştu.