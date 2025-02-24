Dünya

Lübnan’da Kar Yağışı, 130 Kişi Mahsur Kaldı

lubnan-da-kar-yagisi-130-kisi-mahsur-kaldi

HAVA KOŞULLARI KÖTÜLEŞİYOR

Lübnan’da kar yağışlı hava durumu etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışının sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Lübnan ordusunun ülkenin kuzey bölgesinde 17 tahliye operasyonu düzenlediği bildiriliyor.

130 KİŞİYE YARDIM

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan ordusunun gerçekleştirdiği bu operasyonlar çerçevesinde toplamda 130 kişiye ulaştığını duyurdu. Kar yağışının neden olduğu zorlu hava koşulları bazı bölgelerde ulaşımı güçleştirirken, kapanan yolların yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin kuzeyinde yer alan 700 metre yükseklikteki Terbol Dağı’nın karla kaplandığı ve Minye sahilinde de kar yağışının gözlemlendiği belirtiliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olduğu bilgisi veriliyor. Ayrıca birçok Arap ülkesinde de soğuk hava koşullarına karşı uyarılar yapılmış durumda.

ÖNEMLİ

Gündem

Maydonoz Döner Operasyonunda 126 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, Maydonoz Döner restoranı aracılığıyla FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edilen 126 kişi tutuklandı.
Dünya

Putin’den Rusya-ABD İş Birliği Mesajı

Vladimir Putin, Rusya ve ABD'nin silahlarını yüzde 50 oranında azaltma konusunda ortaklaşa bir anlaşma yapabileceğini ve Çin'in de bu sürece katılabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.