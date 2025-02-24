Lübnan’da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalanlar

KAR YAĞIŞLARI LÜBNAN’DA ETKİSİNİ SÜRDÜYOR

Lübnan’da kar yağışlı hava şartları etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları sebebiyle, Lübnan ordusu ülkenin kuzey bölgesinde 17 tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

TAHLOP OPERASYONLARIYLA 130 KİŞİYE ULAŞILDI

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın verdiği bilgiye göre, ordunun operasyonları neticesinde 130 kişiye ulaşıldı. Kar yağışı dolayısıyla ülkede bazı alanlarda ulaşım zorluklarla sağlanırken, kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki 700 metre yüksekliğindeki Terbol Dağı karla kaplandı ve Minye sahilinde de kar görüldüğü bildirildi. Lübnan’daki kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edildiği ifade edilirken, birçok Arap ülkesinde de soğuk hava koşullarına karşı uyarılar yapılıyor.