Lübnan Gazetecileri, Barrack’a Tepki Gösterecek

TEPKİ GÖSTERİLEN SÖZLER

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sarf ettiği sözlere karşı sert bir tepki gösterdi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin soru yöneltmesi sırasında sesin artması üzerine Barrack’ın, “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” sözlerine tepki verildi. Açıklamada, Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiği vurgulanarak, bu sözlerin kınandığı ifade edildi ve kendisinden açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi. Özür dilememesi durumunda ise, sendika tarafından “boykot edileceği” belirtildi.

NEZAKET VE DİPLOMASİDE SIKINTI

Açıklamada, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır.” ifadesi kullanıldı. Gazeteciler Sendikasının açıklamasında Barrack’ın, basın mensuplarına yönelik “hayvani” nitelendirmesinin “kabul edilemez” olduğu vurgulandı. Sendika, Barrack’ın medya çevresinden açık bir özür açıklaması yapmasını istedi.

BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI

NNA, konuya ilişkin Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya da yer verdi. Bakan Markus’un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği ifade edilirken, Barrack’ın basın mensuplarına yönelik sözlerini üzüntüyle karşıladığı aktarıldı. Açıklamada, Bakanlığın, her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne büyük önem verdiği belirtildi. Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Barrack’ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını dile getirdi. Paylaşımında, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKANA DOĞRU SESLENİŞ

Barrack, basın toplantısı esnasında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz.” sözlerini kullanmıştı.