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Lübnan Sınırında Üç Türk Öldürüldü

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AÇIKLAMADA YER ALAN BİLGİLER

Başsavcılığı, Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışan Türk vatandaşlarının, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucunda yaşamını yitirmesi üzerine re’sen bir soruşturma başlattığını duyurdu.

CENAZELER ÜLKEMİZE GÖNDERİLDİ

Yapılan açıklamada, “Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam ediyor.” denildi. Ayrıca, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gerekli belgelerin Cumhuriyet başsavcılığına iletilmesi için ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından talep yapıldığını belirtti.

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