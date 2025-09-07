Luis De La Fuente: Türkiye Güçlü Bir Takım

İspanya’nın Türkiye ile karşılaşacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçının heyecanı sürerken, teknik direktör Luis de la Fuente, Konya’da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye maçı için hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden de la Fuente, “Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, çok önemli oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları çok önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Bu, şu aşamada çok önemli değil, yeniden sağlıklarına kavuşmaları önemli. Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığım için gurur duyuyorum. Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları. Tüm ülkelere sonsuz saygım var, bu kişisel fikrim. Geliştirmemiz gereken birçok nokta tabii ki var ama bu grubun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

ATEŞLİ ATMOSFER BEKLENİYOR

Konya’da oynanacak olan maçın atmosferinin ateşli olacağını vurgulayan Luis de la Fuente, “Burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, orada zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız” şeklinde değerlendirdi.

Luis de la Fuente, “9 numara için Morata, Oyarzabal ve Fernan var, tercihiniz Oyarzabal mı?” sorusuna, “Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız” yanıtını verdi. Ayrıca, Normand’ın Bulgaristan maçındaki hatalarının hatırlatılması üzerine de, “Robin, Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri. Her oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olabilir. Sarı kart konusu önemli; başladığımız maçları kesinlikle bitirmeliyiz, bununla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Onun oyunculuk seviyesi tartışmaya kapalı. Bize katkı yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

MORATA VE GENÇ YETENEKLER HAKKINDA

Luis de la Fuente, Morata’nın son maçlarda az süre alması hakkında, “Alvaro, rolünü gayet iyi biliyor. Oyun planımız için çok önemli. Kaptanımız olarak, bütün ülkenin ona büyük saygı göstermesi gerekiyor. Takıma kattıklarıyla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Yamal ve Arda Güler hakkında ise, “Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular. Çok gençler, büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız. Hala geliştirebileceği özelliği var” değerlendirmesini yaptı.

RODRİ: TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM

İspanyol milli takım oyuncusu Rodri de, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi ve “Türkiye’de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdi. Türkiye, yenilmesi zor bir takım olduğunu ortaya koydu. Kontra ataklar ve duran toplarda tehlikeliler. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, öne çıkan oyuncular oldular” dedi. Rodri, maçın kazananının liderliğe yükseleceğini belirterek, “Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı, maçın kazananı ciddi avantaj sağlayacak” şeklinde düşündüğünü ekledi.

Rodri, uzun bir sakatlık döneminden çıktığı için çok mutlu olduğunu belirtti. “Oldukça uzun bir dönemdi, hırslı döndüm, fiziksel problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Enerjim yüksek ve tekrar rekabetçi ortamın içine girdim” açıklamasında bulundu. Yamal gibi bir oyuncuya sahip oldukları için şanslı olduklarını vurgulayan Rodri, “İnanılmaz bir yetenek, takıma büyük güç katıyor. Oyuncu grubu olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Rodri, İspanya milli takımının galibiyet serisi rekorunu kırmaya çok yakın olduklarından bahsetti. “Evet, buna çok yakınız. Bu istatistikleri takip ediyoruz. Yüksek kapasiteye sahibiz. Mütevazı olmalıyız, önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için hedef maç” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, Yamal ve Dembele arasındaki Altın Top ödülü tartışmasına dair de, “Bu cevaplanması zor bir soru. PSG, inanılmaz bir performans gösterdi. Yamal’ın da ciddi bir şansı olabilir ama Dembele de PSG’de harika bir performans ortaya koydu” ifadelerini kullandı.