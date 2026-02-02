Lüks Otomobil Park Halindeki Otobüse Çarptı

luks-otomobil-park-halindeki-otobuse-carpti

KAZA, ARAÇ ÇARPIŞMASIYLA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 19.00 civarında Konyaaltı ilçesindeki Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1117. Sokak kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Çamlık Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yılmaz N.’nin kullandığı 34 AYR 038 plakalı lüks otomobil, yol kenarında park durumunda bulunan 07 AU 0435 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan sürücü Yılmaz N., sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

OTORİTE YETKİLİSİ OLAY ANINI ANLATTI

Kaza anında, ekmek almak amacıyla markete giden otobüs şoförü Servet Arlı, “5 dakika park ettim, ekmek alıp çıkacaktım” şeklinde ifade etti. Arlı, kazanın gerçekleştiği sırada otobüsün park halinde olduğunu belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

