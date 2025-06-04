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Lula, Eduardo Bolsonaro’yu eleştirdi

LUCA’DAN EDUARDO BOLSONARO’YA TEPKİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu ve eski milletvekili Eduardo Bolsonaro’nun ABD’de Brezilya’ya karşı gerçekleştirdiği faaliyetleri eleştirdi. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lula, Eduardo Bolsonaro’ya yönelik olarak “Eski bir devlet başkanının oğlu olan bir Brezilyalının, ABD’de bulunarak bu ülkeyi Brezilya’nın iç politikasına müdahale etmeye çağırması üzücü bir durumdur.” sözlerini sarf etti.

YARGI YAPTIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

ABD hükümetinin, Brezilyalı yargıçlara yaptırım uygulayabileceği yönündeki iddialara da değinen Lula, “Dünyada herhangi bir ülkenin devlet başkanının, başka bir ülkenin yüksek mahkemesi kararları hakkında görüş bildirmesi kabul edilemez. Böyle bir yaptırım söz konusu olursa, Brezilya’daki yargıçları ve Yüksek Mahkemeyi savunacağım.” açıklamasında bulundu.

EDUARDO BOLSONARO’NUN LOBİ FAALİYETLERİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Eduardo Bolsonaro, ABD’de Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes’e karşı yaptırımlar uygulanması amacıyla lobi faaliyetleri yürütüyor. Eduardo Bolsonaro, ABD’deki bağlantılarında, babası hakkında yöneltilen suçlamaların siyasi sebeplere dayandığını ve Yüksek Mahkemenin muhalefeti susturmaya çalıştığını öne sürmüştü. Bu gelişmeler neticesinde, Brezilya Yüksek Mahkemesi, Eduardo Bolsonaro hakkında resmi bir soruşturma başlatmış durumda. Öte yandan, Eduardo Bolsonaro’nun mart ayında milletvekilliğinden istifa ederek ABD’ye gitmesi dikkat çekti.

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