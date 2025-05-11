Spor

Lütfen , Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

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MAÇ SONUCU EŞİT

İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield’da Arsenal ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

LİVERPOOL İKİ GOL ATTİ

Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo’nun ve 21. dakikada Luis Diaz’ın golleriyle maçı 2-0’a getirdi ve ilk yarıyı bu skorla kapadı. Arsenal, ikinci yarıda toparlandı; 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleriyle durumu eşitledi.

Arsenal’de ikinci golü atan Mikel Merino, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

LİVERPOOL’UN PUANI 83 OLDU

Liverpool, bu sonuçla ligdeki puanını 83’e yükseltti. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Arsenal’ın puanını ise 68 olarak belirledi.

SIRADAKİ MAÇLAR BELİRLENDİ

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.

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