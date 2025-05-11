Lütfen , Liverpool Ve Arsenal Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU EŞİT
İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield’da Arsenal ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
LİVERPOOL İKİ GOL ATTİ
Liverpool, 20. dakikada Cody Gakpo’nun ve 21. dakikada Luis Diaz’ın golleriyle maçı 2-0’a getirdi ve ilk yarıyı bu skorla kapadı. Arsenal, ikinci yarıda toparlandı; 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleriyle durumu eşitledi.
Arsenal’de ikinci golü atan Mikel Merino, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
LİVERPOOL’UN PUANI 83 OLDU
Liverpool, bu sonuçla ligdeki puanını 83’e yükseltti. Daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, Arsenal’ın puanını ise 68 olarak belirledi.
SIRADAKİ MAÇLAR BELİRLENDİ
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.