Lydia Yeşil Enerji, 2025 İkinci Çeyrek Sonuçları Açıkladı

GÜÇLÜ BÜYÜME VE SATIŞ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin net dönem kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %484 oranında artarak 599,15 milyon TL seviyesine ulaştı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE YATIRIMLAR

LYDYE, 2025/6 döneminde satış gelirlerinde ve kârlılığında dikkat çekici bir artış yakaladı. Brüt kârın pozitife dönmesi ve FAVÖK’teki iyileşme, operasyonel güçteki artışı gözler önüne seriyor. Duran varlıklardaki %386’lık artış ise büyük ölçekli yatırımların sinyallerini veriyor.