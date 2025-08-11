Gündem

Lydia Yeşil Enerji, 2025 İkinci Çeyrek Sonuçları Açıkladı

lydia-yesil-enerji-2025-ikinci-ceyrek-sonuclari-acikladi

GÜÇLÜ BÜYÜME VE SATIŞ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin net dönem kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %484 oranında artarak 599,15 milyon TL seviyesine ulaştı.

BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ VE YATIRIMLAR

LYDYE, 2025/6 döneminde satış gelirlerinde ve kârlılığında dikkat çekici bir artış yakaladı. Brüt kârın pozitife dönmesi ve FAVÖK’teki iyileşme, operasyonel güçteki artışı gözler önüne seriyor. Duran varlıklardaki %386’lık artış ise büyük ölçekli yatırımların sinyallerini veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Çağlar Söyüncü’nün Yeni Adresi Bellidir

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırmayı planlıyor. Milli futbolcunun, Suudi Pro Ligi'nde yeni bir kariyer fırsatı bulabileceği iddia ediliyor.
Gündem

Ulaştırma Bakanlığı’ndan Deprem Raporu: İletişimde Aksaklık Yok

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iletişim ve ulaşım altyapısında sorun bulunmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.