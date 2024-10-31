Lydia Yeşil Enerji Varlıkları Dört Kat Arttı

HIZLI FINANSAL BÜYÜME

Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, aktif büyüklüğünü 2023 yıl sonuna göre dört katına çıkararak toplam varlıklarını 150.9 milyon TL’den 584.1 milyon TL’ye yükseltti. Bu önemli gelişme, özellikle maddi duran varlıklarda gerçekleşen 309.4 milyon TL’lik artışla gerçekleşti. Ayrıca dönen varlıkların da yaklaşık iki kat artarak 273.9 milyon TL seviyesine çıkması dikkat çekti.

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLARDAKİ DEĞİŞİM

Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 121 milyon TL’ye, uzun vadeli yükümlülükleri ise 94 milyon TL seviyesine ulaştı. Özkaynaklar ise geçen yılın aynı döneminde 88.9 milyon TL’ iken, 369 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu artış, şirketin MYK2 Enerji’yi devralması sayesinde sağlanan 235.7 milyon TL’lik katkıyla özkaynakların artışına doğrudan etki etti.

GELİR TABLOSUNDAKİ GÖRÜNMELER

2024 yılının ilk dokuz ayında şirket, 40.8 milyon TL hasılat elde etti. Bu dönemde brüt kar 17.2 milyon TL olarak kaydedildi. Esas faaliyet karı 2.5 milyon TL zararla sonuçlandı. Ancak yatırım faaliyetlerinden elde edilen 117.2 milyon TL’lik gelir, dönem net karına olumlu katkı sağladı ve toplamda 43.5 milyon TL net kar elde edildi.

NAKIT AKIŞINDAKİ DEĞİŞİM

Yılın ilk dokuz ayında net nakit artışı 49.7 milyon TL olarak gerçekleşti. Dönem sonunda şirketin nakit ve nakit benzerleri 56.1 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu gelişme, şirketin finansal sağlık durumu üzerinde olumlu bir etki yaptı.

MYK2 ENERJİ BİRLEŞMESİNİN ETKİLERİ

MYK2 Enerji’nin devralınması, Lydia Yeşil Enerji’nin varlık ve özkaynaklarında belirgin bir artış sağladı. 30 Eylül 2024 itibarıyla Lydia Yeşil Enerji, MYK2 Enerji’yi bünyesine katarak enerji üretimi alanında daha geniş bir portföy elde etmiş oldu. Kaynak: KAP