Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON, SÜRPRİZ TRANSFERİ DUYURDU

Ligue 1 takımı Lyon, Süper Lig’de oynamış dikkat çekici bir futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız kulübü, son olarak Rizespor formasını giymiş olan Rachid Ghezzal ile anlaştı. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE KARİYER PROJESİ

OETL’de yer alan haberlere göre Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp içerisindeki kariyer sonrası için projeler sunmuş durumda. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı da belirtildi.

GHEZZAL’IN DÖNÜŞÜ VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetiştikten sonra 2017 yılında takımdan ayrılmıştı. Oyuncu, 8 yıl aradan sonra tekrar eski kulübüne döndü. Geçtiğimiz sezonda Rizespor ile toplamda 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asist gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ DENEYİMİ VE KAZANDIĞI KUPALAR

Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla da şampiyonluklar yaşamıştı. Burada 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmayı başardı.