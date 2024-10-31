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Spor

Lyon’un Beşiktaş Maçı Hakkındaki Açıklaması

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PIERRE SAGE’E ELEŞTİRİLER

Lyon, son iki maçta aldığı sonuçların ardından teknik direktör Pierre Sage, eleştirilerin hedefi oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Beşiktaş karşılaşması öncesi 5 maçı kazanmış olan Fransız ekibi, sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybettikten sonra ligde Auxerre ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Bu maçların ardından eleştirilen teknik direktör Pierre Sage, “Beşiktaş karşısında istediğimiz gibi oynadık ama maçın sonucu beklentilerimizi karşılamadı. Pazar günkü Auxerre maçında belki de değişiklikler nedeniyle iyi bir ritim yakalamakta zorlandık, dört oyuncu değişti, yedi oyuncu ise birkaç maç üst üste oynadı. Auxerre en çok koştuğumuz maçtı ama muhtemelen iyi koşmadık” şeklinde açıklama yaptı.

SIRADAKİ MAÇ LİLLE DEPLASMANI

Lyon, bir sonraki maçında ligde cuma günü Lille deplasmanına gidecek.

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