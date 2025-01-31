Lyon’un Yeni Teknik Direktörü Fonseca Oldu

OLİMPİK LYON’DA YENİ DÖNEM

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olimpik Lyon, teknik direktörlük koltuğunu Portekizli Paulo Fonseca’ya emanet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Olimpik Lyon, Paulo Fonseca’nın 30 Haziran 2027’ye kadar takımının teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.” ifadesi yer aldı.

PAULO FONSECA’NIN GEÇMİŞİ

51 yaşındaki teknik direktör, son olarak İtalya’nın Serie A liginde bulunan Milan takımını çalıştırdı. Fonseca, bu görevde bulunduğu süre zarfında 24 karşılaşmada 1,75 puan ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine topladı.