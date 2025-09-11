M. A. Ersoy, TMSF Toplantı Yapıldı

TOPLANTI AÇIKLAMASI

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, önemli bir açıklama yaptı. Ersoy, “TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.” sözleriyle bilgi verdi.

Ersoy, toplantının ardından “Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.” şeklinde bir bilgi de paylaştı. Eğitim ve medya alanındaki süreçlerin aksamadan sürdüğünü vurguladı.