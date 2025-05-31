M. Abdi: Türkiye İle İletişim Var

TÜRKİYE İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrolü elinde bulunduran ve yapısını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Cuma günü yaptığı bir açıklamada Türkiye ile hem doğrudan hem de dolaylı iletişim kurduklarını aktardı. Abdi, bölgesel bir yayın organı olan Shams TV’ye verdiği röportajda, Türkiye ile olan iletişim kanallarının mevcut olduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilmesine açık olduklarını vurguladı. “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” diyen Abdi, bu temasların ne kadar süredir devam ettiğine dair bilgi vermedi.

Ateşkes Durumu VE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığı sorulduğunda, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” açıklamasını yaptı. Abdi, SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte yaşanan sert çatışmaların ardından, son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu belirtti. Bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini umut ettiğini ifade etti.

TÜRKİYE’DEN YANIT YOK, İDDİALAR REDDEDİLDİ

Mazlum Abdi’nin açıklamalarına yanıt olarak Ankara’dan henüz resmi bir yorum gelmedi. Ancak, Al-Monitor haber sitesine göre, Türkiye, Abdi ile üst düzey bir Türk yetkilisinin (dışişleri bakanı ya da istihbarat başkanı) görüşmesini önermişti. Bir Türk diplomatik kaynak, bu iddiaları yalanlayarak “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” dedi, ancak detay vermedi.

Mazlum Abdi, Mart ayında Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile, yarı özerk yönetimin Şam merkezli devlet kurumlarına entegrasyonu için bir anlaşma imzaladıklarını da hatırlattı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle eleştirmişti. Röportajında İsrail’le ilişkiler iddialarına da dair konuşan Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Bunun yanı sıra, bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkiler kurmaya yönelik bir tutum sergilediklerinin altını çizdi.