M. Demiral: Kulübe ve Hedeflere İnandım

MERİH DEMİRAL’IN TARİHİ BAŞARISI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmayı başardı. Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli forması giyen milli stoper, bu tarihi başarıya ulaşma sürecini ve hislerini büyük bir içtenlikle anlattı. Merih, yarınki final öncesinde hem bireysel hem de Türk futbolu adına önemli bir başarıyı elde etmenin gururunu yaşadığını belirtti. “Final oynamak, adımı Asya futbol tarihinde yazdırmak benim için unutulmaz olacak” dedi.

FINALE HAZIRLIK VE GURUR

Asya Şampiyonlar Ligi Finali, yarın 19:30’da Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile Japonya takımı Kawasaki Frontale arasında gerçekleşecek. Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın kendisinde yarattığı duyguları şu sözlerle ifade etti: “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı.”

TRANSFER KARARI VE SONUÇLARI

Merih, transfer sürecinde yaşanan tartışmalar hakkında da görüşlerini paylaştı: “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum.”

KÜLTÜRLER ARASI DENEYİM VE GELİŞİM

Farklı ülkelerde futbol oynamanın kendisine kattığı deneyimleri paylaşan Merih, “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim” dedi. Ayrıca, “Farklı kültürler seni zenginleştiriyor. Sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü.”

GELECEK HEDEFLERİ

Milli futbolcu, kariyerine eklemeyi istediği en büyük başarının ne olduğuna dair ise, “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır” şeklinde konuştu. “Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası.” ifadelerini kullandı.