M. Şimşek: 2026 refah artacak

GEÇİCİ FİNANSMAN SIKILIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtiyor ve bu durumda “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyor.

2026 YILI İYİMSERLİĞİ

Mehmet Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlarken, dezenflasyon programı sayesinde dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini ifade ediyor. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” şeklinde ekliyor. Hükümetin bu süreçteki fırsatı, sadece riskleri yönetmek değil, ekonomiyi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmek olarak gördüğünü belirtiyor. 2026 yılının “refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl” olacağına dikkat çekiyor.

DESTEK PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

Bakan Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair şu bilgileri sunuyor: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır.” Ayrıca, çiftçilerin kullandığı kredilerin önemli bir kısmını devletin karşıladığını vurguluyor. Çiftçilerin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılar tarafından kullanılan kredilerdeyse her 10 liralık maliyetin 5 lirasını devletin karşıladığını belirtiyor. İhracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını ifade ediyor.

Reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını, Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını ekliyor. Yalnızca geçen yıl 18 bin ihracatçıya toplam 49 milyar dolar finansman sağlandığını ve bu firmaların %83’ünün KOBİ olduğunu belirtiyor. 2025 yılı için hedeflerinin 52 milyar dolar olduğunu, yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırıldığını aktararak, teminat sorunlarına yapısal çözümler sunduklarını açıklıyor.

KOBİ’lere yönelik desteklerin devam ettiğini dile getiriyor. Şu anda 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin yürürlükte olduğu ve toplamda 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlandığı bilgisini veriyor. Mart ayı itibarıyla bunun 50 milyar TL’sinin devreye alındığını ve özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirildiğini belirtiyor. Ayrıca yakın zamanda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladıklarını ifade ediyor. Bu kaynakların tüm KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunu söylerken, ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin hızla devreye alınacağını vurguluyor.