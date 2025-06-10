M. Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Artacak

FİNANSMANA ERİŞİMDE GEÇİCİ SIKILIK VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık bulunduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” şeklinde konuştu.

2026’DA FIRSATLAR GİDEREK GİDİYOR

Mehmet Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtladı. Şimşek, dezenflasyon programı ile dış kırılganlıkların azaldığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini belirtti. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz.” dedi. Şimşek, 2026’nın refahın daha çok hissedildiği ve fırsatların genişlediği bir yıl olacağını vurguladı.

DESTEK PAKETLERİ HIZLA GÜNDEME GELECEK

Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair çeşitli bilgiler paylaştı. “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır.” dedi. Ayrıca, çiftçiler ve esnaflar için kullandıkları kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devletin karşıladığını belirtti. “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz.” diyerek desteklerin boyutunu açıkladı. Şimşek, ihracatçılara sağlanan desteklerin tarihî seviyelere ulaştığını ifade etti.

KOBİ’LERE YENİ FON DİREKTİFLERİ GELECEK

Şimşek, reeskont kredileri limitinin 13 kat artırıldığını ve Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını açıkladı. “Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık, bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi.” diyen Şimşek, 2025 hedefinin 52 milyar dolar olduğunu belirtti. “Sadece yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırdık.” ifadelerini kullandı. Teminat sorunlarına yapısal çözümler geliştirdiklerinin altını çizen Şimşek, KOBİ’lerin desteklenmeye devam edeceğini ve mevcut 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin yürürlükte olduğunu belirtti. “Bu kapsamda yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız.” şeklinde ekledi.