M. Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİnANS GİRİŞİMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtiyor. “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” diyor.

İYİMSER GÖRÜŞLER VE GELECEK HEDEFLER

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un yönelttiği soruları yanıtladı. Dezenflasyon programının, dış kırılganlıkların azaldığı, şoklara karşı direncin arttığı ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini kaydederek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Türkiye’nin, küresel yapısal sorunlara karşı birçok avantajı olduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz. İçinde bulunduğumuz süreci sadece riskleri yönetmek için değil, ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” diyor. 2026 yılının refahın arttığı, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacağına dikkat çekiyor.

DESTEK PAKETLERİNDEN HABERLER

Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair şu bilgileri veriyor: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Çiftçimizin ve esnafımızın kullandığı kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz.” Kredilerdeki finansman maliyetleriyle ilgili bilgiler vererek, çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasının, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasının devlet tarafından karşılandığını ifade ediyor. İhracatçılara sağlanan desteklerin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını ve Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını aktarıyor.

KOBİ DESTEKLEMELERİ

Bakan Şimşek, geçen yıl 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını, bu firmaların %83’ünün KOBİ olduğunu kaydediyor. 2025 hedefinin ise 52 milyar dolar olduğunu vurguluyor. Yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırıldığını belirtiyor. Teminat sorunlarına da yapılandırmalarla çözümler geliştirdiklerini ifade ediyor. “Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor” diyor. KOBİ’leri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin mevcut olduğunu ve toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlandığını aktarıyor. Mart ayında 50 milyar TL’lik bir kaynağın devreye alındığını özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdiklerini vurguluyor. Geçtiğimiz haftalarda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıklandığını belirtiyor. Bu kaynakların tüm KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için hazır olduğunu belirtiyor. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla devreye alacaklarını da sözlerine ekliyor. Ülkenin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklı bir yaklaşım benimseyeceklerini iletiyor ve YTAK, Hit-30 gibi yeni nesil yatırım teşvikleri ile üretim yapmak isteyenlerin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade ediyor.