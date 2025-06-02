M. Uçum: 50+1 Kuralı Demokratik Birikimdir

DEMOKRASİ HUKUKU YAZILARI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabından “Demokrasi hukuku notları (7)” adıyla yeni bir yazı paylaştı. Uçum, “Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve yüzde 50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir” ifadelerini kullandı. Kendi X hesabından yaptığı paylaşımda, toplamda 8 maddeyle demokrasi hukuku üzerine önemli bilgileri sıraladı.

DEMOCRACİ HUKUKUNUN İLKELERİ

Uçum, “Demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer” dedi. Paylaşımlarında demokrasi hukukunun ilkeleri üzerine daha önce detaylı bir inceleme yaptığını belirten Uçum, şimdi ise kavramsal çerçeveye ve yurtsever demokrasinin niteliklerine odaklanarak notları tamamlayacak.

YURTSEVER DEMOKRASİNİN TEMEL NİTELİKLERİ

1. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir cumhuriyette yurtsever demokrasinin temel niteliği milli egemenliğin bütünlüğüdür. Bunun sağlanması için halkın milli egemenliğe tek başına sahip olması şarttır.

2. Vesayetsiz demokrasi, milli egemenliğin bütünlüğünü güvence altına alıyor. Demokratik irade üzerinde hiçbir makam olmaması gerekiyor. Cumhuriyetle demokrasi tam olarak bütünleşmeli, egemenlik iradesi halkta tekleşmeli.

3. Kuvvetlerin egemenliğin fonksiyonu olması, yurtsever demokrasi açısından kritik öneme sahip. Kuvvetler ayrılığı, kurumsal ayrılık değil, milli egemenliğin işlevidir ve bu nedenle fonksiyonel ayrılık olarak düzenlenmelidir.

4. Başkanlık demokratik cumhuriyete en uygun hükümet modeli olarak öne çıkıyor. Yurtsever demokrasi gereğince ülke liderliği halk tarafından doğrudan ve çoğunlukla seçilen bir başkana veriliyor.

5. Milli hukukun üstünlüğü, yurtsever demokrasinin pozitif hukuk niteliğini tanımlar. İç hukuk düzeninin uluslararası sözleşmelere göre asla geri plana atılmaması gerekmektedir.

6. Milli yargının belirleyiciliği, yurtsever demokrasinin yargısal niteliğidir. Dış yargı mercileri hiçbir şartta milli yargının üzerinde bir konumda olmamalıdır.

7. “Demokratik kazanımları koruyarak değişim” ifadesi, yurtsever demokrasinin temel gücünü, halkın demokratik birikimlerini korumak olarak tanımlıyor.

8. Tam bağımsızlık perspektifi, yurtsever demokrasinin en önemli temelerinden birisidir. Egemenlik ve yetki devirlerine asla izin verilmiyor.

Sonuç olarak, demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlarla işlediğinde, tam bağımsızlık hukuksal alanda gerçekleşiyor.