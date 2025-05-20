M. Yavaş’a Suç Duyurusu! Rüşvet İddiası

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Mansur Yavaş’ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını iddia eden Gökçek, bu konuya ilişkin belgeleri adli makamlara teslim ettiğini belirtti. Gökçek, Ankara’daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını ifade etti.

YOLSUZLUK İDDİALARI

ABB’de buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu savunan Gökçek, “Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı.” şeklinde konuştu. Gökçek, yapılan açıklamaları dinlediğini belirtirken, “Muhtarlıklara dağıttık” söylemlerine yanıt verdi. “Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım.” dedi.

İSPAT ETME TALEBİ

Gökçek, irsaliyelerde araç plakalarının yazılması gerektiğini vurguladı. Bunun, söyledikleri gibi 100 tırın üstünde bir malzeme olduğunu belirten Gökçek, “ABB bunların 5 tır olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım.” diye konuştu. Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “görevi kötüye kullanma” ve “rüşvet” suçlarından gerekli soruşturmanın yapılmasını ve cezalandırılmalarını talep etti.