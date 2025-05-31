M2 Ve F1 Hattı Kapatıldı, Dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİ KARAR ALDI

İstanbul Valiliği’nin aldığı yeni karar ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki bazı istasyon girişleri kapatıldı. Taksim ve Şişhane istasyonlarının belirli girişleri ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı güvenlik nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacak.

SEFERLERİN DEVAMINA RAĞMEN İSTASYONLAR ATLANACAK

Metro İstanbul bu durumu açıklarken, araçların Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edeceğini belirtiyor. Metro İstanbul, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” şeklinde bilgi veriyor.

ALTERNATİF ULAŞIM YÖNTEMLERİ ÖNERİLDİ

Bu kapatma nedeniyle yolcular, Taksim ve Şişhane istasyonlarından metroya binemeyecek ya da inemeyecek. Şişhane İstasyonu’nun İstiklal Caddesi girişi de tamamen kapatıldı. Yetkililer, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemleri ile farklı istasyon girişlerini kullanmalarını öneriyor.