M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İPTAL

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HİZMET OLAMAYACAK

İstanbul’un en yoğun ulaşım ağlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, bu gece bakım çalışmaları sebebiyle hizmet vermeyecek. Metro İstanbul’un resmi duyurusuna göre, 3 Mayıs Cumartesi’den 4 Mayıs Pazar’a geçiş sırasında gece metro seferleri iptal edildi. Metro İstanbul, hattın güvenli ve kesintisiz hizmet sağlayabilmesi için düzenli bakım çalışmalarının yapılmasının önemine vurgu yaptı. Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda yapılacak teknik işlemler, seferlerin güvenliğini artırmayı ve olası arızaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak bu bakım çalışmaları, gece saatlerinde yoğun yolcu trafiği olan hattın tamamen durmasına yol açacak.

ALTERNATİF ULAŞIM YOLU

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, Haliç ve Vezneciler istasyonları dışındaki tüm hat boyunca ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. Bu istasyonlarda seyahat etmeyi planlayan yolcuların, alternatif güzergahlar veya diğer toplu taşıma araçlarını değerlendirmesi gerekecek. İETT’nin ek otobüs seferleri düzenleyeceği bilgisi verilse de, yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda milyonlarca insanın günlük ulaşımını sağlayan kritik bir hat. Gece seferlerinin iptali, özellikle hafta sonu eğlence mekanlarına yakın bölgelerde yaşayanları etkileyebilir.