M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İPTAL

İSTANBUL M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAPALI

İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, akşam saatlerinde başlayacak bakım çalışmaları nedeniyle seyahat edemeyecek. Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece seferleri iptal oldu. Metro İstanbul, hattın daha güvenli ve kesintisiz hizmet sunabilmesi için düzenli bakım çalışmalarının gerekli olduğunu duyurdu.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEFER GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYOR

Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda gerçekleştirilecek teknik işlemler, sefer güvenliğini artırmayı ve olası arızaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum, gece saatlerinde yoğun yolcu trafiği olan hattın tamamen durmasına neden oluyor.

ETKİLENEN İSTASYONLAR VE ALTERNATİF ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, Haliç ve Vezneciler istasyonları dışında hattın geri kalanında ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. Bu istasyonları kullanmayı planlayan yolcular, alternatif güzergahlar ya da diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmek zorunda kalacak. İETT’nin ek otobüs seferleri düzenleyeceği belirtilse de, yolcular ; yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda milyonlarca vatandaşın günlük ulaşımını sağlıyor ve gece seferlerinin iptali, özellikle hafta sonunda eğlence mekanlarına yakın bölgelerde yaşayanları etkileyebiliyor.