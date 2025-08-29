M3 Metro Hattı’nda Arıza Oluştu

TEKNİK ARIZANIN MEYDANA GELİŞİ

İstanbul’un önemli ulaşım sistemlerinden biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda bir teknik arıza meydana geldi. Henüz arızanın sebebi netleşmemişken, bu durum seferlerin aksamasına neden oldu.

SEFERLERDE KONTROLLÜ UYGULAMA

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, seferlerin İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift yönlü gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

YOLCULAR ANONSLA YÖNLENDİRİLİYOR

Arızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirerek, kontrollü bir şekilde yönlendirme yaptı. Bu süreçte seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandı.

DURAKLARDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Arıza sebebiyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.