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Maaş Zammı Oranı Yüzde 15,62 Olabilir

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BEKLENTİLER DİKKATE ALINDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın duyuracak. Bu veri, 2024’ün ilk yarısında maaşları etkileyen zammın hesaplamasında önemli bir basamağı oluşturacak.

ENFAZLONUN SEYİR HEDEFİ

NTV’nin haberine göre, ekonomistlerin genel beklentisi mayıs ayındaki enflasyonun yüzde 2 civarında gerçekleşmesi yönünde. Açıklanacak bu veriyle birlikte ocak ayından itibaren kümülatif enflasyon da netleşecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranı ise yüzde 15,62 seviyesine ulaşabilir.

KÜMÜLATİF ARTIŞ HESAPLANIYOR

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat’ta 2,27, Mart’ta 2,46 ve Nisan’da 3 oranında artış gösterdi. Eğer Mayıs ayında da enflasyon yüzde 2 gerçekleşirse, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için beş aylık zam oranı yüzde 15,62’ye ulaşacak. Ancak kesin artış oranı için haziran verisinin de beklenmesi gerekiyor.

IDARE ETME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Emekli ve memur maaşlarına yansıyacak zam oranları, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin toplamına göre şekillenecek. Bu oran, Temmuz ayında maaşlara uygulanacak.

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