Ekonomi

Maaşlar, 4 Haziran’da yatacak

maaslar-4-haziran-da-yatacak

MEMURLAR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARI İLE İLGİLİ SON DURUM

Kurban Bayramı’na az bir zaman kalmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının durumu büyük bir merak konusu haline geldi. Bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağı üzerine tartışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son noktayı koydu.

MAAŞ ÖDEMELERİ HIZLANIYOR

SGK, maaşların belirlenen tarihten daha erken alınacağını duyurdu. 4 Haziran tarihi, 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahipleri için büyük bir önem taşıyor. Kurum, yaptığı açıklamada “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sancaktepe’de Takla Atan Araçta Hakaret

İstanbul Sancaktepe'de bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralılar, kurtarma çabası gösteren birine hakaret etti. O anlar kask kamerasına yansıdı.
Gündem

Marmara Denizi’nde Müsilaj Riski Artıyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Karadeniz'den yeterli su gelmemesi halinde Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun artabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.