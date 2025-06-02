Ekonomi

Maaşlar 4 Haziran’da yatacak!

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KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ MAAŞLARIN DURUMU

Kurban Bayramı’na az bir süre kala, milyonlarca memur ve emekli maaşlarının durumunu merak ediyor. Bu maaşların bayram öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu belirsizliğe son verdi.

MAAŞLAR ERKEN YATIRILACAK

SGK, maaşların belirlenen tarihten önce yatırıldığına dair bir açıklama yaptı. Kurumun duyurusunda, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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