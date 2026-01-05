Macaristan’ın Veto Ederek Dışladığı AB Bildirisi

Avrupa Birliği, Venezuela’daki siyasi krize ilişkin demokrasi vurgusu yapan ve Venezuela halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dikkat çeken etkili bir bildiri yayımladı. Ancak, Macaristan’ın bu bildiriyi veto etmesi, birliğin içindeki ciddi fikir ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

BUDAPEŞTE’DEN BEKLENMEDİK VETO

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın adına yayımlanan bildiriyi, Birliğin 27 üyesinden 26’sı destekledi. Avusturya’dan İsveç’e, Almanya’dan İspanya’ya kadar çok sayıda ülkenin ortak bir duruş sergilediği gözlemlenirken, Macaristan listenin dışındaki tek ülke oldu. Budapeşte yönetimi, AB’nin ortak pozisyonuna neden katılmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

AB’DEN VENEZUELA BİLDİRİSİ

Yüksek Temsilci Kaja Kallas tarafından yinelemeli olarak ifade edilen AB pozisyonunda, Nicolas Maduro’nun demokratik yollarla seçilmiş bir başkan olarak meşruiyeti bulunduğu vurgulandı. Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı: – Venezuela’daki krizin çözümü için acilen demokratik adımların atılmasının gerekli olduğu belirtildi. – Transnasyonel organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin öncelikli olduğu ancak bu mücadelenin uluslararası hukuka saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi. – Zorlukların üstesinden gelinmesi için toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkelerine tam bağlılık gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.