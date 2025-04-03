Macaristan UCM’den Ayrılma Kararı Aldı

MACARİSTAN, UCM’DEN ÇEKİLME PROSEDÜRÜ BAŞLATTI

Macaristan, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırladığı sırada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) çekilme prosedürünü başlattığını duyurdu. Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, “Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çıkıyor. Hükümet, anayasal ve uluslararası yasal çerçeveye uygun olarak Perşembe günü çekilme prosedürünü başlatmıştır.” şeklinde bilgi verdi.

NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze’de yaşanan soykırım nedeniyle Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkarmıştı. Macaristan hükümeti, Netanyahu’nun ülkeye ziyareti sırasında bu karara uymayacağını daha önceden açıklamıştı. Bu çerçevede Netanyahu, hakkında uluslararası yakalama kararı olmasına rağmen 4 günlük ziyaret için gece saatlerinde Macaristan’a gitmişti.