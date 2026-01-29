Maccabi Rapyd’e Taraftar Tezahüratları Nedeniyle Cezai İşlem

Maccabi Rapyd, Panathinaikos maçında ceza aldı

EuroLeague’den yapılan açıklamada, “Maccabi Rapyd, Panathinaikos ile oynanan maç sırasında taraftarlarının yaptığı hakaret içerikli tezahüratlar nedeniyle Avrupa Ligi Basketbol Disiplin Kuralları uyarınca 12 bin avro para cezasına çarptırıldı” denildi. Maccabi Rapyd taraftarları, maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.

İsrailli taraftarlar, Tel Aviv’deki Menora Mivtachim Arena’nın girişinde bulunan yaklaşık 300 kişilik grup ile A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman ve Yunanistan temsilcisi hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. Maç sırasında ve sonrasında, Ergin Ataman soyunma odasına doğru ilerlerken, taraftarların küfürlü tezahüratları da devam etti.

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi’nin 24. haftasında oynadığı mücadelede Panathinaikos’u 75-71’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ergin Ataman, taraftarların kendisine yönelttiği küfürlü tezahüratlara gösterdiği tepki ile dikkat çekti. Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan’daki bazı taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi’nden men edilmesi için protestolar düzenleyip yazılı açıklamalar yapmıştı.