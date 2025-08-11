“Maçın 1 Dakikasını İzledim”

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇINA HAZIR

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini kendi taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak için mücadele ediyor. Fenerbahçe, maçtan iki farklı skorla ayrılması durumunda tur atlayacak. Takım, bir farklı galibiyet elde ederse uzatmalara, eşitlik halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

MOURINHO’NUN BASIN TOPLANTISI

Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunuyor. “Geçen hafta Süper Lig maçlarını izledi mi? Galatasaray maçını izleme fırsatı buldu mu, hakem performansını nasıl buldu?” sorusuna Mourinho, “Maçın sadece bir dakikasını izledim. Sonrasında pazar günü Göztepe maçını izledim, hafta sonunda oynayacağımız rakip olduğu için” şeklinde yanıt veriyor.

Mourinho, Türk basınında yazılanlarla ilgili ise, “Ben Türk basınında yazılanları anlamıyorum. Bu da işimi kolaylaştırıyor” ifadelerini kullanıyor.

TUR İHTİMALLERİ

Turun ihtimalleri hakkında Mourinho, “Ben hala turun yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Şu anda devredeyiz. Oynayacağımız 90 dakika daha var” diyor. İlk maçtaki “cehennem” ifadesi hakkında ise, “Taraftarımız istedikleri zaman, rakipler için çok zor bir ortam yaratabiliyor. Biz de deplasmanda zor bir atmosferde oynadık. Güzel bir ortam vardı. Bizim taraftarımız da pozitif bir atmosfer yaratabilir. Bunun tek başına avantaj olmadığını söyleyebilirim ama ev sahibi için etkili bir durum” açıklamasını yapıyor.

GEÇİŞ OYUNUNUN ÖNEMİ

Mourinho, geçiş oyunu ile ilgili “Geçiş oyunu, sadece benim için değil, tüm teknik direktörler için önemli. Oyunda sürekli geçişler oluyor. Elinizdeki oyunculara göre oynarsınız. Ama oyun içerisinde geçişler her zaman var” sözleriyle, bu konunun önemini vurguluyor.

FEYENOORD’UN DURUMU

Feyenoord’un ligde maç yapmasının avantajı olup olmadığı sorusunu Mourinho, “Feyenoord için kolay bir maçtı. Takımın da yarısını dinlendirmeyi başardılar. Söylediğiniz isimler, oynamayan isimler. Bizim için avantaj olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için maçımızın ertelenmesi iyi oldu. Bütün odağımızı yarınki maça verdik” diyerek yanıtlıyor.

HEDEF PLAY-OFF

Mourinho, hedefinin play-off olduğunu belirterek, “Başlangıç için hedefimiz play-off’a kalmak. Play-off’a kaldıktan sonra lig aşamasına kalmak. Önceliğimiz yarınki maç” ifadesini kullanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YORUMU

Transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkkoğlu hakkında ise, “Kerem Aktürkoğlu Benfica’nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum, Portekiz Ligi’ndeki oyuncuları daha iyi tanıyorum” diyerek görüşlerini paylaşıyor.