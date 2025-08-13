Maçlar Yaka Kamerasıyla İzlenecek

YAKA KAMERASI UYGULAMASI DENEYİMİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, yaka kamerası uygulamasının ilk kez 8 Ağustos’ta gerçekleştirilen Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçta denendiği vurgulandı. TFF temsilcisinin taktığı yaka kamerasıyla anlık görüntülerin kaydedildiği ifade edildi. Beş yıl süreyle saklanacak bu kayıtların yapıldığı 7 stadyumda kurulumların tamamlandığı ve 4. hakemler tarafından da bu kameraların kullanılacağı aktarıldı. Ayrıca, otomatik olarak çekilen sesli görüntü kayıtlarının da yine 5 yıl boyunca saklanacağı belirtildi.

TEKNOLOJİNİN KAYNAĞI VE KAPSAMI

TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Yarım asırdır çığır açan teknolojiler geliştiren milli gururumuz ASELSAN tarafından üretilen ODAKAN Yaka Kamerası, ilk olarak 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan sezonun açılış müsabakasında uygulandı” denildi. Kent güvenliği çözümlerinin bir parçası olarak Türkiye’de uzun süredir kullanılan ODAKAN Yaka sisteminin, Türkiye Futbol Federasyonu ve ASELSAN iş birliğiyle Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de mücadele eden tüm kulüplerin stadyumlarında devreye alınması hedefleniyor. İlk aşamada İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Beşiktaş Park ve FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin de aralarında bulunduğu 7 stadyumda ve Gaziantep Stadyumu’nda teknolojik kurulumların tamamlandığı bilgisi verildi.