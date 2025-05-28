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Macron Çifti Uçaktan Kol Kola İndi

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GÖRÜNTÜLERİNARAK ÜÇÜNCÜ DURAK: ENDONEZYA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya bölümünde uçaktan indikleri sırada kol kola görüntülendi. Bu kareler, Vietnam gezisi sırasında sosyal medyada viral olan ‘tokat’ anlarının ardından dikkat çekti. Vietnam’ın Hanoi kentinde kaydedilen video, Brigitte Macron’un eşi Emmanuel Macron’un yüzüne dokunduğu anı içeriyordu ve bu görüntüler çiftin ilişkisi hakkında birçok spekülasyona yol açtı.

ŞAKALAMALAR ARASINDA AÇIKLAMA

Elysee Sarayı, yaşanan olayın yalnızca çift arasında bir şakalaşma olduğunu açıkladı. Endonezya’nın Jakarta kentinde resmi bir ziyarette bulunan çift, bu sefere uçağın merdivenlerinden inerken gülümseyerek ve kol kola poz vererek dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Macron’un Endonezya ziyaretinde, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yapmayı düşündüğü görüşmeler de gündemde.

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