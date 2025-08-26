“Macron’dan Çarpıcı Gazze Açıklaması”

MACRON’DAN NETANYAHU’YA YANIT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Yahudi karşıtlığının teşvik edici unsurları hakkında gönderdiği mektuba yanıt verdi. Macron, Netanyahu’nun 17 Ağustos tarihli mektubunun kendisine ulaştığını Le Monde gazetesinde yayımlanan yazısında duyurdu. Macron, Netanyahu’nun mektubun içeriğini kendisine ulaşmadan önce kamuoyuna açıklaması üzerine, “Bu nedenle, cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak ancak şahsen bundan sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekleyeceğim. Bu, nezaketin temeli,” şeklinde belirtti.

YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE HEMEN HER ZAMAN SÜRECEK

“Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz ve İsrail ile Fransa arasında bir anlaşmazlığı besleyemez,” diyen Macron, göreve geldiğinden bu yana Yahudi vatandaşlarını korumanın öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Macron, İsrail’in Gazze’ye yönelik harekatlarının Fransa’nın ulusal birliğini ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, yükseköğretimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele yasasını 31 Temmuz’da yürürlüğe koyduğunu ve 15 bin polisin Yahudi toplumu için güvenlik sağlamak üzere görevlendirildiğini aktardı.

MACRON, YAHUDİ KARŞITLIĞINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Macron, Netanyahu’nun kendisini Yahudi karşıtlığıyla ilgili eylemsiz kalmakla suçlamasına yanıt verirken, “Tüm gücümüzle mücadele ettiğimiz bu bela konusunda eylemsizlik suçlamaları kabul edilemez ve Fransa’nın tamamına yönelik bir saygısızlıktır,” dedi. Fransa’daki Yahudi karşıtlığını kendi eylemleriyle ilişkilendirmenin hatalı olduğunu savunan Macron, aşırı sağın uzun yıllar boyunca bu durumu beslediğine vurgu yaptı. “Her türlü Yahudi karşıtlığı Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir. Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın tanımı, İsrail’i mevcut politikalarından aklayamaz,” diyerek, iki ülke arasındaki önemli sorunlara rağmen Fransa’yı İsrail halkıyla bağlayan dostluğun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKET İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

“Kalıcı barış, egemen, İsrail’i ve güvenli yaşama hakkını tanıyan, silahsızlandırılmış bir Filistin devleti kurulmasıyla gerçekleşecektir,” diyen Macron, Gazze’deki insani krizinin hiçbir durumla haklı gösterilemeyeceğini belirtti. Filistin devleti kurulması gerektiğini vurgularken, Hamas’ın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

GAZZE’DE SAVAŞI SONLANDIRMA ÇAĞRISI

Macron, Gazze’den kitlesel göçün bölgesel ve uluslararası güvenlik üzerine olumsuz etkisi olabileceğini belirterek, “Gazze’nin işgali, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, açlığa mahkum edilmeleri ve nefret dolu söylemlerle insanlıktan çıkarılmaları, İsrail’e asla zafer getirmeyecek,” dedi. Bu durumun, İsrail’in daha fazla yalnızlaşmasına neden olacağını savundu. Netanyahu’yu Gazze’deki “ölümcül ve yasa dışı savaş çıkmazından çıkmaya” davet eden Macron, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarının gaspına son verilmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu, resmi mektubunda Macron’un Filistin devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığını kışkırttığını ifade etmişti.