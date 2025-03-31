Macron’dan Netanyahu’ya Ateşkes Çağrısı

MACRON’UN NETAYAHU İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Macron, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim” şeklinde açıklama yaptı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÜZERİNDE DURULDU

Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşasına yönelik planını ve iki devletli çözümün sağlanması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Macron, “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır” dedi.

LÜBNAN KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

Macron, Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese uyulması çağrısında bulunduğunu ifade ederek, “Bu, Mavi Hat’ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor” şeklinde konuştu.

SURİYE MESELESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Macron, Netanyahu ile Suriye konusunu da gündeme getirdi. “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir” dedi.