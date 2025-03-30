Macron’dan Netanyahu’ya Ateşkes Çağrısı

Cumhurbaşkanı Macron’un Netanyahü ile Görüşmesi

GÜVENLİK VE REHİNELER ÜZERİNE VURGULAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Macron, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşasına dair planına ilişkin bilgi veren Macron, iki devletli çözüm için çaba sarf etmeye devam edeceklerini belirtti. “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır” şeklinde konuştu.

LÜBNAN’DA BİRLİKTELİK

Macron, Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese sıkı uyulması gerektiğini ifade etti. “Bu, Mavi Hat’ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor” dedi.

SURİYE KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Macron, Suriye meselesini de Netanyahu ile ele aldıklarını dile getirdi. “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir” şeklinde konuştu.