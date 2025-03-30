Macron’dan Netanyahu’ya Gazze Saldırılarını Durdur Çağrısı

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında bazı açıklamalarda bulundu. Macron, “Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail’in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı’na Gazze’deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim.” şeklinde belirtti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEME

Macron, Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşa süreci ve iki devletli bir çözüm sağlama noktasında çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. “Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırı” diye konuştu.

LÜBNAN İLE İLETİŞİM OLUŞTURMAK

Macron, Netanyahu’ya Lübnan’la varılan ateşkesin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekliliğini vurguladı. “Bu, Mavi Hat’ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan’ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor” dedi.

SURİYE MESELESİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Macron, Netanyahu ile Suriye konusunu da ele aldıklarını belirtti ve “İsrail Başbakanı ile Suriye’nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu’nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir” şeklinde ifadelerde bulundu.