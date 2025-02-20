Macron’dan Ukrayna Hakkında Kritik Açıklamalar

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ABD’DEN ÖNEMLİ GİRİŞİMLER

İki yılı aşkın bir süredir süren Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gerçekleştirilen önemli gelişmelerin ardında ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. Yüz yüze bir görüşme için belirlenen tarih henüz netleşmemiş olsa da, iki ülke arasındaki temaslar olumlu bir atmosferde devam ediyor. Ancak Trump’ın son günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında kullandığı ifadeler ve tavrı, Avrupa ülkelerinde endişelere neden oluyor.

MACRON’DAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı “Avrupa’daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran’la işbirliği yaparak” halihazırda “küreselleştirdiğini” savundu. Ukrayna’daki barış sürecinin Avrupa açısından kritik olduğunu bir kez daha vurguladı. Macron, “Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz.” diyerek bu konuda Rusya aleyhine ödün verilmemesi gerektiğini belirtti.

TRUMP’A ZAYIF OLMAMASI İÇİN SESLENDİ

Macron, Rusya ile ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin dışarıda kalmak istemediği Ukrayna müzakereleri ile ilgili daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini ifade ederek, “(ABD Başkanı Donald Trump’a) Şunu söyleyeceğim: Putin’e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin’e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?” şeklinde bir uyarıda bulundu.

UKRAYNA’NIN NATO VE AB ÜYELİĞİ VURGUSU

Diğer yandan, Ukrayna’da barış koşullarının Avrupa güvenliği için büyük öneme sahip olduğunu ve Rusya’nın başka bir Avrupa ülkesine daha saldırmaması için caydırıcı güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini öne süren Macron, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği konusunu da gündeme taşıdı. “Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna’nın, ‘AB’ye veya NATO’ya girme hakkı yok’ demeye hakkı yok.” ifadesiyle dikkat çekti. Macron’un bu açıklamaları, ABD’nin Ukrayna’nın NATO’ya üye olmaması gerektiğini savunduğu ve diplomatik temasların arttığı bir dönemde geldi.