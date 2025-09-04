Macron Duyurdu: 26 Ülkeden Ukrayna’ya Güç Taahhüdü

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU’NUN ATEŞKES TAHAHHÜDÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu’na üye 26 ülkenin Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Macron, Fransa ve İngiltere’nin eş başkanlığında gerçekleştirilen hibrit formatlı Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Toplantının sonrasında Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından Paris’te ortak bir basın toplantısı düzenleyen Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın tarafı olduğunu vurguladı.

RUSYA’NIN SAVAŞ SEÇİMİ

Macron, “Rusya, 2022’de savaşı seçen tek ülkeydi, tıpkı 2008’de Gürcistan’da ve 2014’te Kırım ve Donbas’ta yaptığı gibi. Rusya, bugün savaşa devam etmeyi ve hatta bazen birçok ortağın üstü kapalı onayıyla bunu yoğunlaştırmayı seçen tek ülke” diyerek, Ukrayna’nın savaşı seçmediğini ve Trump’ın koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini ifade etti.

SAVAŞIN SÖZDE BAHANELERİ

Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya’nın sürekli olarak bahaneler ürettiğini, oyalama taktikleri uyguladığını ve savaş arzusuyla zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti. Savaşta ölenlerin net sayısını bilmediklerini dile getiren Macron, “Ancak Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 1’inden azını elde etmek için kendi cephesinde 1 milyondan fazla asker kaybetti. Bunlar öldürüldü veya yaralandı.” şeklinde konuştu.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Macron, barış görüşmelerinin ön koşulu olarak, Rusya’nın Ukrayna ordusundan ağır kayıplar verdiği bir bölgeden çekilmesini istemesini “ahlaksız, hukuka aykırı ve imkansız bir teklif” olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra, bu tür görüşmelerin yalnızca ateşkes veya barış anlaşması yanında, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri sağlandığında mümkün olabileceğini belirtti. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna’ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu ve bu gücün Rusya’ya karşı herhangi bir savaş yürütmeyi hedeflemediğini ifade etti. Macron, 35 üyesi bulunan Gönüllüler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya barış ve güvenlik garantileri sağlama konusundaki askeri ve siyasi katkısını netleştirdiklerini ve Ukrayna ordusunun kapasitesi açısından herhangi bir sınırlama olmamasını hedeflediklerini kaydetti.