Macron: Gazze’ye Saldırılar, İsrail’e Zafer Getirmeyecek

MACRON’UN NETANYAHU’YA CEVAP MEKTUBU

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu ay kendisine gönderdiği mektuba yanıt verdi. Macron, Netanyahu’nun 17 Ağustos tarihli mektubunun kendisine ulaştığını ve mektubun içeriği hakkında kamuoyuna bilgi verdiğini hatırlatarak, “Bu nedenle, cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak ancak şahsen bundan sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekleyeceğim. Bu, nezaketin temelidir.” şeklinde konuştu.

YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE VE FRANSA’NIN ADIMLARI

Macron, “Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz ve İsrail ile Fransa arasında bir anlaşmazlığı besleyemez.” diyerek, göreve geldiği günden bu yana Yahudi vatandaşlarının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Fransa’nın güvenliği konusunda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının milli birliği olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Macron, yükseköğretimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele yasasının 31 Temmuz’da yürürlüğe girdiğini ve toplam 15 bin polisin Yahudi toplumunun toplandığı yerlerin güvenliğini sağlamak için görevde olduğunu belirtti.

İFADELERİN CİDDİYETİ

Macron, Netanyahu’nun kendisini Yahudi karşıtlığı konusunda eylemsizlikle suçlamasının kabul edilemez olduğunu, bunun Fransa’ya yönelik bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Yahudi karşıtlığını kendi politikalarına bağlamanın hatalı olduğunu savunan Macron, “Her türlü Yahudi karşıtlığı Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir.” dedi. Holokost Anma İttifakı’nın tanımının İsrail’i Gazze’deki politikalarından aklamayacağını belirtti. Macron, ciddi anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasında dostluk bağları olduğunu ve bu nedenle Netanyahu ile diyaloga devam ettiğini söyledi.

KALICI BARIŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLAR

Macron, kalıcı barışın, “egemen, İsrail’i ve güvenli yaşama hakkını tanıyan, silahsızlandırılmış bir Filistin devleti kurulmasıyla” mümkün olacağını değerlendirdi. Gazze’deki insani felaketin haklı bir yanı olmadığını belirten Macron, “Filistin devleti, Hamas’ın sonu olmalı.” dedi. Ayrıca, Gazze’deki kitlesel göçün bölgesel ve uluslararası güvenliği olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, tüm tarafların Gazze’deki saldırıları durdurması gerektiğini ifade etti.

NETANYAHU’YA ÇAĞRI

Macron, Netanyahu’ya Gazze’deki sürekli ve ölümcül savaşa son verme çağrısında bulundu. “Gazze’nin işgali, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, açlığa mahkum edilmeleri ve nefret dolu söylemlerle insanlıktan çıkarılmaları, İsrail’e asla zafer getirmeyecek.” ifadesini kullandı. Netanyahu, daha önce Macron’un Filistin devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığını körüklediğini ifade etmişti.