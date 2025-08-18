Macron: Rusya’ya Karşı Zayıflık Gösterilmemeli

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU GÖRÜŞMESİ

Ukrayna’da kalıcı bir barış anlaşmasını desteklemeyi hedefleyen Gönüllüler Koalisonu üyesi ülkelerin liderleri, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile gerçekleştirecekleri kritik toplantı öncesinde görüntülü konferans yaptı.

AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DEVAM EDEN BİR SÜREÇ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıya katılan İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Elysee Sarayı’nda yaptığı konuşmada, “Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” dedi. Macron, koalisyon üyesi Avrupa ülkeleriyle Japonya ve Kanada gibi müttefiklerin de yarın ABD’deki görüşme için konuları ele aldığını belirtti.

ULUSLARARASI DÜZENİ KORUMA HEDEFİ

Macron, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak var olmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Sonuçta yarınki arzumuz, Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” şeklinde konuştu. Ayrıca Macron, Rusya-Ukrayna arasındaki olası toprak değişikliklerine de değinerek, hiçbir ülkenin kalan toprakları için güvenlik garantileri olmadan toprak kaybını kabul etmeyeceğini belirtti.

ATEŞKES YOKSA RUSYA’YA BASKI ARTIRILMALI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bir ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Costa, “Ukrayna’da sürdürülebilir bir barış tesis edilmesi hayati önem taşımaktadır. Eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” diye söyledi. Costa, AB’nin, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlama konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.