Macron, Türkiye’nin Karadeniz’deki Rolünü Vurguladı

BARIS VE GUVENLIK TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te yaklaşık otuz ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Ukrayna için barış ve güvenlik” konulu toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı. Avrupa’nın kritik bir dönemde olduğunu belirten Macron, “Amacımız net, kazanmak, yani barışı kazanmak. Ukrayna’yı sağlam ve kalıcı bir barışı müzakere edebilecek en iyi pozisyona yerleştirmek” ifadelerinde bulundu. Fransa’nın Ukrayna’ya desteğinin süreceğini vurgulayan Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusu için yeni eğitim programları başlattığını ve topçu sistemleri gibi satın almalar için kredi ödemelerinin hızlandırılacağını belirtti.

YAPTIRIMLARIN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİ VURGUSU

Rusya’ya uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macron, “Yaptırımların kaldırılma zamanı değil. Ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz, bu konuda mobilize olmaya devam edeceğiz” diyerek, yaptırımların ancak “barış tesis edildikten sonra” göz önüne alınabileceğine dikkat çekti. Avrupa’nın kendi güvenliği için daha güçlü iş birliği geliştirmesi gerektiğini dile getiren Macron, Avrupa’nın artık kendi adına harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, ABD’nin güvenilir bir müttefik olduğunu ancak Avrupa ve ABD’nin çıkarlarının her zaman aynı olmadığını vurguladı.

ÇİN’DEN AKTİF ROL ÜSTLENMESİ BEKLENİYOR

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e çağrıda bulunan Macron, “Başkan Xi’nin bu sağlam ve kalıcı barışı inşa etmemize yardım etmesi için tamamen aktif bir rol üstlenmesini istiyorum” sözleriyle, Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyeliği ve önceki barış girişimleri nedeniyle bu süreçte önemli bir aktör olduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesinde Türkiye’nin etkili olabileceğine dikkat çeken Macron, “Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Türkiye’ye saygı duyuyoruz. Büyük bir ülke ve kıtamızın güvenliği ile istikrarı için kendi tarihine sadık kalarak önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip” şeklinde konuştu. Türkiye ile diyaloglarının her zaman devam ettiğini aktaran Macron, “Ankara ile diyaloğu her zaman sürdürmeye özen gösterdik, farklılıklarımızı açıklamak için bile olsa” ifadelerini kullandı. Son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli temas halinde olduğunu da ekledi.

Türkiye’nin Karadeniz’deki Özel Rolü

Türkiye’nin Karadeniz’deki önemli rolüne dikkat çeken Macron, “Ukrayna konusunda, Türkiye’nin oynayacağı bir rol var. İsterse, bu kalıcı barışa katkı sunabilecek bir aktör olabilir” dedi. Türkiye’nin tahıl ihracatındaki katkısını da unutmamak gerektiğini belirten Macron, “Türkiye’yi unutmamalıyız, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu. Karadeniz’deki rolü, anlaşmalarla tanınan bir gerçeklik” diyerek Türkiye’nin stratejik önemini vurguladı.